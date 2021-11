Medienmacher Fellner wegen übler Nachrede schuldig gesprochen

Wien – Der Medienmacher Wolfgang Fellner ist am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen übler Nachrede zu 120.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Seine Ex-Mitarbeiterin Katia Wagner klagte ihn, weil er ein von ihr angefertigtes Gedächtnisprotokoll über ein Abendessen mit ihm gegenüber der Tageszeitung Der Standard fälschlicherweise als "frei erfunden" bezeichnete. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Fellner blieb bei seiner Vernehmung zunächst dabei, dass er die ihm vorgehaltenen Aussagen so nicht getätigt habe. Er bezweifelte, dass Wagner nach so langer Zeit den Wortlaut so exakt wiedergeben könne und bemerkte, dass er selbst sich nur "ansatzweise" an den Gesprächsinhalt des Abendessens erinnern könne. Es sei jedoch "undenkbar", dass er sie aufgefordert haben soll, ihr Kleid aufzuzippen. Auch, dass er sie früher oder später heiraten müsse, sei so "sicher nicht" gefallen. Er machte zudem auf eine Ungereimtheit aufmerksam, wonach sie am 16. April 2015 nicht wie vermerkt nach Laa an der Thaya, sondern nach Kitzbühel gefahren seien.