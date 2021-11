ÖEHV-Frauen träumen nach 3:0 über Deutschland von Olympia

Füssen – Nach dem überraschenden Erfolg über den klaren Favoriten und Gastgeber Deutschland dürfen Österreichs Eishockey-Frauen von der erstmaligen Olympia-Teilnahme träumen. Zum Auftakt des Qualiturniers in Füssen setzte sich Rot-Weiß-Rot gestern 3:0 durch und darf nun morgen (15.30 Uhr) mit breiter Brust ins nächste Spiel gegen Dänemark gehen. Zum Abschluss wartet am Sonntag Italien. Nur der Gruppen-Erste löst ein Ticket für die Spiele in Peking im Februar 2022.