Bundesweiter Lockdown für Ungeimpfte: Länder stimmen sich derzeit ab

Seit Montag gilt in fast allen öffentlichen (Freizeit-)Bereichen bundesweit ohnehin die 2G-Regel. In Oberösterreich folgen jetzt weitere Einschränkungen für Ungeimpfte.

Innsbruck, Wien – Kein Land in Sicht: So könnte man die Corona-Situation Mitte November in Österreich beschreiben. In Oberösterreich wird es deshalb ab Montag fix Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben, in Salzburg zögerte man gestern noch. Dort setzt man vorerst auf FFP2-Maskenpflicht im Veranstaltungsbereich sowie bei körpernahen Dienstleistungen und Messen sowie auf 2G.