Oberösterreich nur der Anfang: Lockdown für Ungeimpfte droht überall

Seit Montag gilt in fast allen öffentlichen (Freizeit-)Bereichen bundesweit ohnehin die 2-G-Regel. In Oberösterreich folgen jetzt weitere Einschränkungen für Ungeimpfte.

Innsbruck, Wien – Kein Land in Sicht: So könnte man die Corona-Situation Mitte November in Österreich beschreiben. In Oberösterreich wird es deshalb ab Montag Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben, in Salzburg zögert man noch. Dort setzt man vorerst auf FFP2-Maskenpflicht im Veranstaltungsbereich sowie bei körpernahen Dienstleistungen und Messen sowie auf 2 G.

In Oberösterreich sind die Regeln für nächste Woche hingegen klar, die Kontrollen wohl schwierig: Nicht-Immunisierte dürfen demnach ihre Wohnung nur zu beruflichen Zwecken und für die Deckung der Grundbedürfnisse (Arzt, Apotheken, Lebensmittel-Einkäufe etc.) verlassen. Im Gegensatz zu einem harten Lockdown bleiben der Handel, die Gastronomie und die Freizeitbereiche offen. Allerdings nur für die Geimpften und die Genesenen.

Bundesweiter Dominoeffekt droht

Oberösterreich dürfte jedoch erst der Anfang sein, denn es droht wieder einmal ein bundesweiter Dominoeffekt. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die anderen Bundesländer folgen. Fast 12.000 Neuinfektionen wurden am Donnerstag verzeichnet, 947 in Tirol. Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) spricht jedenfalls davon, dass in den nächsten Tagen zu klären sein wird, ob die 5. Stufe im Corona-Stufenplan vorgezogen werde. Diese sieht dann den Lockdown für Ungeimpfte vor. Eigentlich wäre das bei einer Belegung von 600 Intensivbetten der Fall. Aktuell müssen in Österreich 432 Patienten intensivmedizinisch betreut werden, davon 42 in Tirol.

Die Länder bekennen sich zu dem Stufenplan, der sich an der Auslastung der Intensivbetten orientiert. Das haben ihre Vertreter bei der Landesgesundheitsreferentenkonferenz in Hall bekräftigt. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SP) hätte sich allerdings einen „vorbeugenden Stufenplan gewünscht“. Das heißt: Nicht erst reagieren, wenn der Hut auf den Intensivstationen brennt. „So wie die Situation jetzt ist, schreit sie nach weiteren Maßnahmen“, gibt der Gesundheitspolitiker unumwunden zu.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (VP) nährte gestern darüber hinaus Spekulationen für einen österreichweiten Lockdown für Ungeimpfte. Winter und Weihnachten würden für Personen, die nicht geimpft seien, ungemütlich werden, meinte der Kanzler. Ein Lockdown für Ungeimpfte sei, so wie es aussehe, „vermutlich unvermeidbar“. Nachsatz: „Ich sehe nicht ein, dass zwei Drittel ihrer Freiheit verlustig gehen, weil ein Drittel zaudert.“