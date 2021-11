NEOS-Chefin Meinl-Reisinger: „Kurz steht für lupenreinen Rechtspopulismus“

In der türkisen ÖVP war „eine rotzfreche Buberlpartie am Werk“, sagt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Wien, Innsbruck – Eigentlich wollten die NEOS in der kommenden Woche ihren Parteitag in Kufstein abhalten. Doch aufgrund der Corona-Situation wurde dieser abgesagt. Den Kick-off des Parteiprogrammprozesses werde man trotzdem starten, wenn auch online, wie NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gegenüber der Tiroler Tageszeitung erläuterte. Was aber bleibt, ist mit Blick auf die Tiroler Gemeinderatswahlen ihr Optimismus. „Wir wollen in den zehn größten Tiroler Gemeinden antreten. Und wir haben auch gute Chancen, mit Birgit Obermüller in Kufstein die nächste Bürgermeisterin zu stellen. Zudem wollen wir mit Markus Moser den bisher einzigen NEOS-Bürgermeister in Österreich (Mils bei Imst, Anm.) verteidigen.“