TT-Leitartikel: Endstation in der Transitpolitik

Geschieht nicht noch ein Wunder, wird Tirol bereits in einem Jahrzehnt neidvoll auf das Jahr 2021 blicken. Als „nur“ knapp 2,5 Millionen Transit-Lkw über den Brenner gerollt waren. Denn wird der Reformentwurf der neuen „Eurovignette“ (Wegekostenrichtlinie) in wenigen Monaten unverändert so vom EU-Parlament angenommen, wie diese Woche vom Rat der EU beschlossen, dann ist der Brennerpass nicht mehr nur der billige Jakob unter allen alpenquerenden Übergängen, sondern mutiert der gesamte Brennerkorridor zum EU-weiten Schwerverkehrs-Dorado. Und dann heißt’s für die Tiroler Anti-Transitpolitik nur noch: Gute Nacht!