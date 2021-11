Herzog fällt aus: „So reicht es nicht einmal für Publikumseislauf“

„Es zipft mich richtig an“, fand die Olympia-Vierte von 2018 keine anderen Worte für ihre Situation. Eine Bandscheibenverletzung, zugezogen nach Meinung der Ärzte vor vier oder fünf Jahren, hatte sich bereits in den vergangenen Monaten unangenehm bemerkbar gemacht. „In den letzten 18 Wochen hatten wir 51 Physio-Einheiten“, erzählte Thomas Herzog. Man habe alle Richtungen ausprobiert: „Vom Wunderheiler bis zum Experten, von der Massage bis zur Unterwasser-Therapie war alles dabei.“ Die Verzweiflung gipfelte ausgerechnet vor dem Weltcup-Auftakt in Polen.

Die Hoffnungen, dass es vielleicht doch noch mit einem Start klappen würde, lösten sich nach einer schmerzhaften Nacht in Luft auf. Die Rückenbeschwerden wurden so akut, dass das Team Herzog Freitagfrüh das endgültige Aus bekanntgab. Auch die weiteren Bewerbe in Polen und die nächstwöchige Station in Stavanger (NOR) fallen flach, „denn so reicht es nicht einmal für Publikumseislauf“.