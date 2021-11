Der Verletzungsteufel treibt weiterhin bei Schwaz sein Unwesen

Die Verletzungsserie will bei Sparkasse Schwaz Handball Tirol derzeit leider nicht abreißen. Vor dem Auswärtsspiel in der HLA Meisterliga heute (18.30/live laola1.at) gegen Aufsteiger Bad Vöslau (NÖ) sind die Adler erneut geschwächt. Emanuel Petrusic zog sich in dieser Woche beim Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu, der Abwehrspezialist und Kreisläufer wurde bereits im Bezirkskrankenhaus Schwaz erfolgreich operiert.

In der HLA-Challenge gastiert medalp Innsbruck am Samstag in Traun (OÖ) und will seine weiße Weste verteidigen. (ben)