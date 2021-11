Heute bei „Tirol Live“: Sicherheit, Energie und ein Snowboard-Star

Freitag ist wieder Tirol-Live-Tag. Pünktlich um 18 Uhr geht auf TT as neue Talk-Format der Tiroler Tageszeitung auf Sendung. Die Gespräche drehen sich heute hauptsächlich um das Thema Sicherheit.

Landespolizeidirektor Edelbert Kohler wird zum Auftakt über die am Montag angelaufenen Kontrollen der 2G-Regel durch die Polizei berichten und eine erste Bilanz ziehen. Erich Entstrasser, der Vorstandschef des Tiroler Energieanbieters Tiwag, spricht dann über die Versorgungssicherheit in Tirol. Anlass ist die Blackout-Übung „Energie 21“, die heute in Tirol abgehalten wird und zu der auch Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP)anreisen wird.