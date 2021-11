Ärger im olympischen Eiskanal: In China läuft es noch nicht nach Wunsch

Innsbruck, Yanqing – Drei (vermeintlich) positive PCR-Tests, Hotel-Isolation für den 250-köpfigen Tross, der schwere Unfall eines polnischen Rodlers auf der neuen Bahn und Athleten, die ihrem Ärger über soziale Netzwerke Luft machen – das olympische Test-Event der Kunstbahnrodler inklusive Weltcup-Auftakt am 20./21. November in Peking hat es in sich.