Autofahrer bei Kollision mit Lkw in Zirl verletzt

Zirl – Bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Autobahnauffahrt Zirl West ist am Freitag in der Früh ein 40-jähriger Einheimischer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei mit seinem Pkw auf der Landesstraße in Richtung Inzing unterwegs und kollidierte bei der Abzweigung zur Autobahn mit einem entgegenkommenden Lkw, der gerade in Richtung A12 abbog.