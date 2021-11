Helene Fischer kommt mit "Rausch"-Tour 2023 nach Wien

Wien, Berlin, Zürich – Helene Fischer geht 2023 mit ihrem jüngsten Album "Rausch" auf große Tour. Für nicht weniger als sechs Tage will sie vom 5. bis 10. September die Wiener Stadthalle füllen. Insgesamt hat sie 70 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant, wobei sie vom Cirque du Soleil unterstützt wird, teilte der Konzertveranstalter Live Nation am Freitag mit. Der Ticketvorverkauf startet am Mittwoch, 17. November.