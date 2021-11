„Meine Ewigkeit beginnt heute": Paris Hilton hat geheiratet

© Image Press Agency via www.imago-images.de

Los Angeles – US-Reality-Star Paris Hilton hat geheiratet. Die 40-Jährige postete am Freitag in sozialen Medien ein Foto von sich im Hochzeitskleid mit Schleier und Diamantring. "Meine Ewigkeit beginnt heute", schrieb sie dazu bei Instagram und Twitter und nutzte die Hashtags #JustMarried (frisch verheiratet) und #ForeverHiltonReum. Im Februar hatte sie die Verlobung mit Unternehmer Carter Reum bekannt gegeben.

Vor der Trauung gab sich Hilton nervös: Sie habe erst üben müssen, mit dem langen Schleier zu gehen, sagte sie in ihrem Podcast "This is Paris". Bei den Proben seien sowohl ihr Vater als auch ihr Verlobter daraufgetreten: "Ich hoffe, niemand tritt auf meinen Schleier, das wäre ein Albtraum."