Schottland sicherte sich in Österreichs Quali-Gruppe F Platz zwei

Chisinau – Schottland ist der zweite Tabellenplatz in der Österreich-Gruppe F der WM-Qualifikation nicht mehr zu nehmen. Die Schotten setzten sich am Freitagabend bei der Republik Moldau in Chisinau mit 2:0 durch und fixierten mit 20 Punkten nach neun Partien den Play-off-Rang. Nathan Patterson (38.) und Che Adams (65.) machten den Auswärtserfolg perfekt. Moldaus Vadim Rata scheiterte in der 82. Minute mit einem Elfmeter am schottischen Tormann Craig Gordon.