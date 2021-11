Die Schwazer Handballer wurden ihrer Favoritenrolle gerecht

Auch Emanuel Petrusic dürfte den Arbeitssieg am Freitagabend von Sparkasse Handball Tirol in der HLA Meisterliga mit Erleichterung vernommen haben. Der 29:24-Auswärtserfolg beim Vorletzten Bad Vöslau war das erste von zahlreichen Spielen, das der Abwehrspezialist und Kreisläufer nach seinem in dieser Woche erlittenen Kreuzbandriss verpasste.