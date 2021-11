Erste Etappe eines Großprojekts in Serfaus

Serfaus – Der erste Bauabschnitt ist fertig. Gestern übergab die Neue Heimat Tirol die Schlüssel für 19 Mietwohnungen sowie sechs Reihenhäuser im Serfauser Ortsteil Lourdes an die neuen Bewohner. Gleichzeitig fand der Spatenstich für weitere 21 Eigentumswohnungen statt. Insgesamt investiert der gemeinnützige Wohnbauträger damit 6,8 Millionen Euro im Tourismusort am Sonnenplateau. „Gerade in tourismusintensiven Regionen sind viele Menschen aufgrund fehlender Wohnperspektiven zum Abwandern gezwungen“, betonte NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner. Dem will man gegensteuern.