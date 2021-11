Tiroler Schnäpse prämiert, Spitaler wurde zum Landessieger gekürt

Innsbruck, Rotholz – Bei der 27. Tiroler Schnapsprämierung in der HBLFA Tirol in Rotholz wurde gestern einmal mehr Markus Spitaler aus Hippach zum Landessieger gekürt. Es ist bereits sein sechster Titel in Folge und der siebte insgesamt. Spitaler hat damit zu den Rekordgewinnern Otto Permoser und Stefan Nothdurfter aufgeschlossen. „Ich habe mir darüber aber noch nie Gedanken gemacht. Da geht man rein wie bei einem Skirennen“, übte sich Spitaler in Bescheidenheit.