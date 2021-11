Schon sieben Tote bei Forstunfällen in Tirol

Innsbruck – Forstarbeiten sind gefährlich: Das geht auch aus der Statistik hervor, die das Kuratorium für Verkehrssicherheit und die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) veröffentlicht haben. So sind heuer bereits 29 Menschen österreichweit bei Waldarbeiten ums Leben gekommen, in Tirol waren es sieben. Erschreckend ist auch die Anzahl der Personen, die sich bei häufig privaten Forstarbeiten verletzt haben: 1500 Personen mussten seit Anfang Jänner in Österreich in Spitälern behandelt werden.