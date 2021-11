Frisch gelüftetes Mini-Cabrio

Innsbruck – Kaum zu glauben! Es ist tatsächlich zwanzig Jahre her, dass die erste Generation des Mini-Revivals zu den Händlern rollte. Klar also, dass Mini sein aktuelles Modell zum Geburtstag ein wenig aufhübscht. Neben ein paar technischen Neuerungen bekam es aber vor allem eine neue Garderobe verpasst. Die haben wir uns im Mini Cooper S Cabrio genauer angesehen. Die auffälligsten Änderungen sind der Rahmen um den Kühlergrill, der weiterhin an der großen Motorhaube ansetzt, jetzt aber bis zum unteren Ende der ebenfalls modifizierten Stoßstange reicht, und die Heckleuchten, die jetzt schon in der Serienausstattung im Union-Jack-Design erstrahlen. Innen gibt’s neue Lüftungsdüsen, und der hochauflösende 8,8-Zoll-Infotainment-Bildschirm mit aufgehübschter Benutzeroberfläche ist jetzt Serie. Doch da das Mini Cabrio die erlesenste Art ist, sich Frischluft zuzuführen, fahren wir es auch. Vorher muss aber – auch wenn es kalt ist – die Haube runter. Daran hat sich übrigens nichts geändert. Das vollautomatische Verdeck öffnet nach wie vor mit einer Geschwindigkeit von bis zu 30 km/h und hat eine Schiebedachfunktion. Sehr praktisch in der kalten Jahreszeit: Die Heckscheibe ist beheizbar.