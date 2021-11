Ford Transit Custom Nugget Plus: Der Hügelland-Erkunder

Manciano – Wenn Ford lange auf etwas stolz war, dann waren es immer die Lenkung und das Fahrwerk der neu vorgestellten Fahrzeuge. Entsprechend scheute sich der US-amerikanische Hersteller nicht davor, zu Fahrpräsentationen in kurvenreiches Gebiet einzuladen, seien es die Seealpen in Südfrankreich, die Sierra Nevada in Südspanien oder die hügelige Toskana. Eben dorthin verschlug es uns, allerdings nicht auf Einladung, sondern aus reiner Neugier, mit einem Nutzfahrzeug-Abkömmling, dem Transit Custom Nugget Plus. Es galt die südlichen Regionsteile zu erkunden, wo enge Kurven Dutzende Kilometer lang einem Fahrzeug (und dem Fahrer) Belastungsgrenzen aufzeigen.