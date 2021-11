BMW 4er Gran Coupé: Vier gewinnt schon wieder

München – Die Frage, warum BMW zwei viertürige Mittelklasse-Limousinen baut und eine davon als 3er und eine als 4er vermarktet, ist gerechtfertigt. Die simple Antwort: Die beiden bespielen unterschiedliche Geschmäcker und differieren auch in ihrem Charakter deutlich. Der 3er ist konservativer, mit zumindest einer schwächeren Motorvariante erhältlich und stemmt insgesamt die größere Marktabdeckung. Das 4er Gran Coupé ist das Angebot an alle, die es auch äußerlich sportlicher und von der Abstimmung her dynamischer lieben, aber immer noch vier Türen wollen.

Die neue Baureihe trägt stolz den mit der Zeit immer weniger gewöhnungsbedürftigen, senkrechten Nierengrill – er ist hier aber auch homogener in die Front eingearbeitet als etwa bei Coupé oder Cabrio. In der Ansicht seitlich vorne drängen sich starke Ähnlichkeiten mit Alfa Romeos Giulia auf, was unbedingt als Kompliment zu verstehen ist. Der Fahrzeugschwerpunkt wurde nochmals abgesenkt, die Balance mit exakter 50:50-Verteilung des Gewichts verbessert, die Spur verbreitert, der Radstand ist um 46 Millimeter gewachsen. Das volldigitalisierte Live Cockpit Plus ist im Gran Coupé serienmäßig an Bord, ebenso WLAN-Hotspot, cloudbasiertes Navigationssystem, aber auch 8-Gang-Automatik für alle Motorisierungen.