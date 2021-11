Kufstein – Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brand in Kufstein gerufen worden. Gegen 20.20 Uhr brachen in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus Flammen aus. Grund dürfte ein defekter Geschirrspüler gewesen sein, berichtete die Polizei am Tag darauf. Die Höhe des Schadens ist unklar, verletzt wurde jedoch niemand. (TT.com)