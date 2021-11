Code ausgespäht und Karte gestohlen: Dieb plünderte Konto von 75-Jähriger

St. Johann i. T. – Mehr als 1000 Euro hat ein Unbekannter vom Konto einer 75-jährigen Frau gestohlen. Der Mann beobachtete die Frau beim Bezahlen in einem Supermarkt in St. Johann und spähte ihren Bankomatkarten-Code aus. Auf dem Parkplatz vor dem Geschäft sprach er die Frau dann an und stahl ihr vorerst unbemerkt die Karte.