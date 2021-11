Untersuchung zu Verstappen und Hamilton: Bestzeit im Training für Alonso

© Steve Etherington via www.imago-images.de

Sao Paulo - Die Formel-1-Rennkommissare befassen sich beim Grand Prix von São Paulo mit den Fällen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Die Stewards luden am Samstag den niederländischen WM-Spitzenreiter und einen Red-Bull-Vertreter vor. Verstappen wird ein möglicher Verstoß gegen das Regelwerk vorgeworfen. Der 24-Jährige soll gegen die Bestimmungen des sogenannten Parc fermé verstoßen haben. Während dieser technischen Abnahme sind nach der Qualifikation keine Veränderungen oder Reparaturen an den Autos mehr erlaubt.

Eine Stunde nach Verstappen hören die Rennkommissare in Interlagos einen Mercedes-Vertreter an. Hamilton wird vorgeworfen, dass sich der Heckflügel an seinem Silberpfeil zu stark verbiegt. Dem 36-Jährigen droht eine Strafe, weil ihm das sogenannte Drag Reduction System (DRS) zu einem regelwidrigen Vorteil verholfen haben könnte.