Tirol Kliniken: Impfpflicht im Pflegebereich wird Hürde

Innsbruck –Moralisch wird die von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Freitag angekündigte Impfpflicht für das gesamte Gesundheits- und Pflegepersonal unterstützt. Doch die Umsetzung in der Praxis dürfte einmal mehr schwierig werden. Sowohl im Spitals- als auch im Pflegebereich könnte es zu Einschränkungen kommen. Denn bis zu 20 Prozent der Mitarbeiter haben sich bisher nicht impfen lassen.

Was die Abstimmung mit den Ländern betrifft, scheint es erneut nicht optimal gelaufen zu sein. Obwohl Mückstein am Donnerstag mit den Landesgesundheitsreferenten, die in Hall getagt haben, virtuell konferiert hat.