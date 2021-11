„Erschöpft": Das Personal auf den Intensivstationen in Tirol ist am Limit

Innsbruck – Seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Intensivpflege beschäftigt, haben die beiden Diplom-Pfleger Stefan Pirchner und Heidi Troppmair schon oft schwer kranke und auch sterbende Menschen gesehen. Was sich aber seit der Covid-Pandemie abspielt, sprenge jede bisher da gewesene Situation: „So viele Patienten mit ein und demselben schweren Krankheitsbild und so schweren Lungenentzündungen habe ich in den letzten beiden Jahrzehnten so noch nie erlebt“, sagt Heidi Troppmair.