Studierende in Tirol: „Wer auf die Uni geht, hat Grund aufzustehen“

Innsbruck – Alle Sitzmöbel auf dem Vorplatz sind an diesem Spätherbsttag belegt, das gilt auch für die Fahrradständer. Doch der Schein von Normalität trügt: Die Hauptuni ist voll im Corona-Modus. Beim Eingang verlangt ein Security-Mann den 3G-Nachweis. In den Gängen sind Lerninseln eingerichtet, für diese muss man sich registrieren. In manchem Hörsaal finden Vorlesungen statt, digitale Tafeln zeigen an, dass die Zahl der Zuhörer massiv reduziert wurde.