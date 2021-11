Nach Jahrhunderthochwasser: Es gibt noch viel zu tun in der Kelchsau

Hopfgarten i. Br. –Diesen Sommer wird man in der Kelchsau lange nicht vergessen. In der Nacht von 17. auf 18. Juli führten ergiebige Niederschläge in dem Hopfgartener Seitenteil zu einer Hochwasserkatastrophe. Es gab zum Glück keine Verletzten, aber der Schaden an der Infrastruktur war enorm. So wurden etwa eine Brücke weggerissen und die Straße ins Tal an mehreren Stellen unterspült oder weggerissen.