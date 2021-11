Raiders fordern Meister Gmunden: „Das ist unser größtes Spiel“

Innsbruck – Der starke Auftakt in die Basketball-Saison stärkte die Ambitionen der Swarco Raiders nur noch mehr. „Wir wollen heuer Meister werden“, gibt Kapitän Stefan Oberhauser klar vor. Ob es auch zum Aufstieg aus der zweiten Bundesliga in die Superliga reicht, hängt dann vor allem vom Geldbörserl ab.

Auf jeden Fall würden dann fast Woche für Woche solche Gegner wie am heutigen Sonntag warten (19 Uhr, Landessportcenter Tirol). Im Cup-Viertelfinale gastiert der amtierende österreichische Meister Swans Gmunden in Innsbruck. Die Oberösterreicher zählen zu den besten Mannschaften des Landes und holten sich im Vorjahr nach elf Jahren Pause wieder den Titel in der höchsten Spielklasse.