Schauspielerin Sawatzki und Moderatorin Carpendale bei „Masked Singer" raus

Köln – Der Bär tanzt nicht mehr - und der Lurch fällt durch: In der Musik-Rateshow "The Masked Singer" sind mit Schauspielerin Andrea Sawatzki ("Tatort") und Moderatorin Annemarie Carpendale ("taff") gleich zwei Prominente in einer Folge enttarnt worden. Sawatzki steckte im Kostüm eines schillernden Axolotls - auch bekannt als mexikanischer Schwanzlurch. Carpendale zwängte sich am Samstagabend aus einem Teddy-Kostüm. Beide erhielten im Halbfinale der Show zu wenige Stimmen der Zuschauer und mussten ihre Identität preisgeben.