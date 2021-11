Eigentor kurz vor Schluss: Kroatien schnappte Russland WM-Ticket weg

In einem hartumkämpften Match waren Nikola Vlasic und Kroatien am Ende gegen Russland obenauf.

Split – Kroatien hat sich als fünftes europäisches Nationalteam für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Die Truppe von Trainer Zlatko Dalic setzte sich am Sonntag im „Gruppen-Finale" gegen Russland in Split nach drückender Überlegenheit mit 1:0 durch und zog damit in der Tabelle noch um einen Punkt an der "Sbornaja" vorbei. Entscheidend war ein Eigentor von Fedor Kudrijaschow (81.). Die Russen müssen im März im Play-off - vielleicht auch gegen Österreich - ihr Glück versuchen.