Aktivste Ortsgruppe: Staner Jungbauern holten Siegerfahne

Er begann mit einem Dankgottesdienst in der Schulkirche in Rotholz.

Ein bewegtes Jahr liegt hinter der Landjugend. Aufgrund der Corona-Krise und dem damit verbundenen Lockdown in der Gastronomie und Hotellerie fielen vielen landwirtschaftlichen Betrieben wichtige Handelspartner weg. Infolgedessen konnten einige Lebensmittel nicht verkauft werden. Viele Erdäpfel drohten zu verderben. Durch die Jungbauernschaft Schwaz konnten im April in Rotholz, Ried, Zell und Mayrhofen Erdäpfel abgeholt und so über 25 Tonnen Erdäpfel gerettet werden. Der Reinerlös ging an den Sozialfonds der Jungbauernschaft/Landjugend des Bezirks. (TT)