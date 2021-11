Ausstellung von Holger Endres: Terzette aus Organik, Farbe und Geometrie

Innsbruck – Wer sich vielleicht noch an die schwarzen und weißen Halbkreise erinnert, die der deutsche Künstler Holger Endres vor zwei Jahren in der Galerie Kugler auf mittelgroßen Formaten „tanzen“ ließ, muss sich bei seinem aktuellen Gastspiel am selben Ort umorientieren. Eröffnen diesmal doch zwei bzw. drei vage organische Formen exakt geometrisch definierte, von jeweils zwei Farben dominierte virtuelle Räume. Wobei es in Sachen Sinnlichkeit einen großen Unterschied macht, ob der 50-jährige Mannheimer, der eigentlich vom Performativen herkommt, bevor er an der Karlsruher Akademie u. a. bei Elke Krystufek Malerei studiert hat, ein Orange mit einem Blau, ein Rot mit einem Gelb oder ein Blau mit einem Grün kombiniert.