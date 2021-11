„Die Kaiserstraße über die Alpen“: Wissen zur Via Claudia für Tiroler Schüler

Imst – Schon einmal etwas von den Rätern gehört? Das war die Bevölkerung auch in den Tiroler Tälern, kurz bevor die Römer im Jahr 15 v. Chr. die Alpen eroberten. „Die Räter nennt man oft auch das unbekannte Volk“, sagt der Obmann der Via Claudia, Walter Stefan. Und genau aus diesem Grund hat der Verein nun in Zusammenarbeit mit den beiden Archäologen Katja Tinkhauser und Lukas Gundolf eine Broschüre für die sechste Schulstufe verfasst: „Die Kaiserstraße über die Alpen“ mit dem Untertitel „Auf den Spuren der Römer durch das Land der Räter“. Vergangene Woche wurden die ersten Exemplare an der Sportmittelschule Imst übergeben. 5000 Hefte wurden im Rahmen eines Interreg-Projektes gedruckt.