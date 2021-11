Engpässe vor Weihnachten: Advent, Advent, die Lieferkette brennt

Noch ist das Lager voll, beruhigt Alexandra Rizk vom Spielwarenladen Frechdax in Telfs. Was weg ist, komme aber nicht mehr nach.

Innsbruck – Die Warenströme stocken, die Globalisierung ist aus dem Gleichgewicht geraten und statt Lichter- dominieren diesen Advent die Lieferketten das Geschehen. Denn was zunächst nur Baubranche und Autoindustrie betraf, weitet sich auf den Einzelhandel aus: materielle Engpässe. Ausgerechnet vor dem Weihnachtsgeschäft werden Spielkonsolen, Bücher und Skitourenschuhe rar. „Seit Wochen haben Vertreter und Verlage gewarnt, dass wir anständig bestellen sollen“, sagt Barbara Kumpitsch, Filialleiterin der Buchhandlung Tyrolia in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße, „aber dass sich die Beschaffungsknappheit in dieser Form bewahrheiten würde, hätte ich nicht gedacht“.