Revision verworfen: Demo in Innsbruck zu Unrecht aufgelöst

Pfefferspray: Die „Grenzen töten“-Demonstration in Innsbruck war im Jänner aus dem Ruder gelaufen. (Symbolfoto)

Wien, Innsbruck – Pfeffersprayeinsatz, Auflösung der Demonstration, 100 Festnahmen, 15 Anzeigen lautete am 30. Jänner die Bilanz des Zusammentreffens der Polizei mit dem so genannten „Schwarzen Block“, der sich unter den Demo-Zug „Grenzen töten“ gemischt hatte. Gegen die Auflösung der Demonstration hatte die Sozialistische Jugend im April eine Maßnahmenbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht Tirol eingebracht. Dort war nach einem Ortsaugenschein an der Kreuzung Templstraße/Michael-Gaismair-Straße geurteilt worden, dass die Auflösung rechtswidrig erfolgt war.