„FeminIst“: Tiroler Label mit grüner Mode

Die Mode wird in der Türkei entworfen und produziert, verkauft wird sie in Innsbruck.

Die kommen aus Istanbul, wo das Mutter-Tochter-Gespann seine Wurzeln hat. Dort waren die Gassen früher voll mit kleinen Designern, die selbst nähten, heute ist nichts mehr davon da, sagen die beiden, denn die Großen haben die Kleinen geschluckt. „Die Idee ist deshalb, den Verbliebenen die Hand zu reichen und ihre Mode in Europa groß zu machen“, sagt Heiss. Dabei sollen die Stoffe möglichst bis auf den letzten Zentimeter verbraucht und Müll vermieden werden. „Auf Plastik verzichten wir ganz, selbst die Verpackung ist aus Maisstärke“, sagt Heiss, „das Label ist vollkommen vegan.“ Verkauft wird in und mit Basis Innsbruck, die Ware per Lkw nach Tirol gebracht. Man verzichte auf das Flugzeug, der CO2-Verbrauch werde ausgeglichen. Vorerst gibt es „FeminIst“ nur online, ein stationärer Handel in Tirol soll aber folgen.