Raiders gingen gegen die Schwäne baden

Innsbruck – Die Cup-Sensation blieb gestern aus: Die Basketballer der Swarco Raiders mussten sich im Viertelfinale dem amtierenden österreichischen Meister Swans Gmunden mit 57:89 geschlagen geben. Dabei konnten sich die Innsbrucker in der ausverkauften Halle (400 Zuschauer im Landessportcenter) gut verkaufen, am Ende waren die starken Oberösterreicher aber um eine Klasse stärker.

„Der Unterschied war heute spürbar, das war ein anderes Level“, resümierte Raiders-Coach Amir Medinow und ergänzte: „Ein großes Dankeschön an unsere Fans. Ausverkauft zu sein, ist in Zeiten wie diesen ein Wahnsinn.“ Und auch Gmunden-Spielmacher Cedric Anderson war nach der Partie voll des Lobes für den Tiroler Gastgeber. „Großer Respekt für das Team. Sie kommen aus der zweiten Liga und treten so auf, das war stark.“