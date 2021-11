Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) nahm in der ZiB2 zum Lockdown für Ungeimpfte Stellung. „Wenn die Intensivstationen an die Grenze kommen, glaube ich, dass Ungeimpfte sich daran halten", so der Minister. Er schlage auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen für alle vor, berichtete Mückstein.