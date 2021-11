ÖBSV-Nationaltrainer Stampfer bei Sturz im Igler Eiskanal verletzt

Österreichs Bob-Nationaltrainer Wolfgang Stampfer ist am Sonntag bei einem Sturz im Eiskanal glimpflich davongekommen. Bei Testfahrten am Sonntag in Igls hatte sich Stampfer selbst ans Steuer gesetzt, um mit Bremser Arturo Viers den Bob zu testen. Aufgrund schlechter Sicht kippte der Bob zur Seite, Stampfer wurde beim Sturz der Helm vom Kopf gezogen. Er erlitt Hautverletzungen.