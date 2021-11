Biden verliert immer mehr Zuspruch, neuer Chef für Infrastrukturvorhaben

Washington – US-Präsident Joe Biden ist derzeit mit schlechten Umfragewerten konfrontiert. Immer weniger Amerikaner befürworten, wie der Demokrat sein Amt anlegt. Von rund 1000 telefonisch befragten Personen waren nur 41 Prozent der Meinung, dass Biden insgesamt einen guten Job macht, 53 Prozent stellten ihm ein schlechtes Zeugnis aus, wie am Sonntag aus der Umfrage der Washington Post und des Senders ABC hervorging. Bidens Zustimmungswerte sind damit in drei aufeinanderfolgenden Umfragen gefallen.

Daraus folgt ein politisches Katz-und-Maus-Spiel in den Reihen der Demokraten. Jeder Senator hält theoretisch die Macht in den Händen, Pläne der Regierung zu torpedieren. Das nützen vor allem Abgeordnete aus, die sich als konservativ präsentieren wollen und so auf Stimmen in ihren eigenen Bundesstaaten auch von Anhängern der Republikaner hoffen. In diesem Zusammenhang werden etwa Joe Manchin (West Virginia) oder Kyrsten Sinema (Arizona) genannt.