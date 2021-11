Podest-Debüt für Tiroler Raschner: „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen“

Lech – Sieger nach der Qualifikation, Sieger im Achtel-, Viertel- und Halbfinale – und erst im Finale um hauchdünne 0,07 Sekunden geschlagen: Der gestrige Sonntag war der große Tag des Dominik Raschner. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen, einmal am Weltcup-Podest zu stehen. Das war megageil“, freute sich der Tiroler Skirennläufer nach dem zweiten Rang beim Parallel-Rennen in Lech/Zürs.