Umstrittenes Verbot fällt weg: Kinder in Südkorea dürfen nachts wieder zocken

Die Zahl der von der Internetsucht betroffenen Jugendlichen steigt seit Jahren rasant an.

Seoul – Minderjährige Fans von Online-Spielen in Südkorea haben Grund zur Freude: Das umstrittene nächtliche Gaming-Verbot für Jugendliche fällt vom 1. Jänner an wieder weg. Wie der südkoreanische öffentlich-rechtliche Sender KBS berichtete, billigte das Parlament am Vortag eine entsprechende Änderung des Jugendschutzgesetzes. Die sogenannte Shutdown-Regelung war vor zehn Jahren eingeführt worden. Sie sollte Spielsucht bei Kindern verhindern.