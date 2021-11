Drei Tage. Zwei Messen. Ein Ticket.

In der großen Halle A informiert die SENaktiv zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Vorsorge und vielem mehr, speziell für die Ü-60-Jährigen, aber auch Trends wie Mode, Reisen und Technik kommen nicht zu kurz. Die große Gesundheitsstraße mit integriertem Corona-Impfangebot für eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung ist für alle Besucher offen.

Neu ist in diesem Jahr ist ein großes Angebot im Bereich Freizeit und Bewegung mit Minigolf, Tischtennis, Pedalo-parcours und einem Kletterturm. Dazu gehört auch ein breites Angebot an Seniorenreisen. Traditionell werden auch die Unterhaltung und die Kulinarik nicht zu kurz kommen, wie beispielsweise im ORF Tanz-Café.

Auch die Nachhaltigkeitsmesse ÖKO FAIR im 1. Stock der Messe hält spannende Inhalte bereit. Sie steht für ein hochwertiges Informations- und Unterhaltungsprogramm. So laden beispielsweise das Klimabündnis Tirol, das Land Tirol und die Congress Messe Innsbruck im Rahmen der ÖKO FAIR zum Tiroler Klimaforum 2021 ein. Für das Tiroler Klimaforum wurde das hochaktuelle Motto „Brennpunkt Klimaziele“ gewählt.

Beraten und informiert wird zu nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen und Neuheiten aus den Bereichen Textilien, Mode, Outdoor, Ernährung, Lifestyle und Tourismus. Die Zulassungskriterien für Aussteller sind streng definiert und werden durch die Expertise von Klimabündnis Tirol und Südwind Tirol sichergestellt. Die Themen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit wuchsen vom Konsumtrend zum entscheidenden Wirtschaftsfaktor heran und so finden Besucher starke Marken, Einkaufs- und Ordermöglichkeiten sowie schmackhafte Verkostungen.

Ein nachhaltiger Lebensstil ist heute generationenübergreifend und so erleben Jung und Alt auf beiden Messen ein informatives und kurzweiliges Programm.

Laut aktueller Verordnung der Bundesregierung gilt für den Besuch der ÖKO FAIR und der SENaktiv die sogenannte „2-G“ Regel. Somit können geimpfte oder genesene Personen „sicher“ an der Veranstaltung teilnehmen. Für das Zutrittssystem zeichnet sich die Congress Messe Innsbruck professionell verantwortlich. Dabei kann auf tausende kontrollierte Zutritte im Rahmen von diversen Veranstaltungen in den letzten Wochen zurückgeblickt werden. Wichtig ist, dass alle Besucher einen aktuell gültigen Nachweis ihrer Impfung oder Genesung entweder elektronisch auf dem Handy oder in Papierform sowie einen Lichtbildausweis vorweisen. Auf der Messe können sich alle Teilnehmer nach Zutrittskontrolle ohne Einschränkungen bewegen und ihren Aufenthalt genießen!