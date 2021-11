Veranstaltungszelt in Huben aufgeschlitzt, Einrichtung beschädigt

Huben – Nach einem Fall von Sachbeschädigung in Huben/Längenfeld bittet die Polizei um Hinweise. Ein unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 4 und 9.30 Uhr die Plane eines Veranstaltungszeltes aufgeschnitten, im Inneren des Zeltes mit Farbspray herumgesprüht und zahlreiche Kabel durchtrennt. Dadurch entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Hinweise an die PI Sölden (Tel. 059133/7108) erbeten.