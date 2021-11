Faszination Gucci: 100 Jahre Mode und ein Mord

Kultlabel: Letzte Woche wurde die Gucci-Show pompös auf dem Walk of Fame in Hollywood abgehalten.

Als Kofferboy verdiente sich Guccio Gucci sein erstes Geld. Der junge Mann war von Florenz nach London geschickt worden, um dort im feinen Hotel Savoy zu dienen. Dabei faszinierte eines den kleinen Guccio am meisten: die noblen Koffer der feinen Gäste. Zurück in Florenz wagte sich Guccio an die Realisierung seines Traums und gründete 1921 ein Lederwarengeschäft.