29-Jähriger in Söll von Baumstamm eingeklemmt und schwer verletzt

Söll – Ein 29-Jähriger führte am Montag kurz nach Mittag Forstarbeiten am Eiberg in Söll durch. Plötzlich wurde er von einem Baumstamm, den er selbst in Bewegung gesetzt hatte, erfasst, gegen einen Baumstumpf gedrückt und eingeklemmt. Der Einheimische erlitt laut Polizei schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen am Becken.