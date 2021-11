Johannes Puchleitner als neuer „Dirigent“ für Tirols Musikschulen

Innsbruck, Wörgl – Ab kommendem Jahr will das Land Angelegenheiten der Tiroler Musikschulen bei einem neuen Ansprechpartner bündeln. In der Landesmusikschuldirektion wird ab 10. Jänner der Leiter für das Tiroler Musikschulwerk u. a. 27 Landesmusikschulen fachlich betreuen und als Schnittstelle zum Landeskonservatorium für Wettbewerbe, Talenteförderung und Lehrer-Fortbildungen zuständig sein.

Mit Johannes Puchleitner scheint der passende Kandidat bereits gefunden. Der 48-Jährige stammt aus Kitzbühel und ist seit 1999 Direktor der Landesmusikschule in Wörgl. Der studierte Hornist widmet sich leidenschaftlich dem ursprünglichsten aller Instrumente: der Stimme. Als Sänger (Lied und Oratorium) und Gesangspädagoge ist er in der Tiroler Chor- und Klassikszene gut vernetzt, u. a. gibt er seit 2006 als Stimmbildner am Landeskonservatorium den Ton bei den Wiltener Sängerknaben an.