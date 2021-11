210 Millionen Euro für „Haus der Physik“ am Campus Technik West

Innsbruck – Nach mehrmaligen Rückschlägen für das Wunschprojekt „Haus der Physik“ – die TT berichtete – war die Freude von Uni und Politik über den Planungsstart gestern bei der Pressekonferenz umso größer. „Mit dem Haus der Physik schaffen wir in Innsbruck eine hochmoderne Forschungs- und Arbeitsstätte genau dort, wo sie notwendig ist“, so Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, der von Wien zugeschaltet war. Dem schloss sich Unirektor Tilmann Märk an: „Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Universität Innsbruck und den Wissenschaftsstandort Tirol.“ Und LH Günther Platter ergänzte: „Mit der neuen Infrastruktur können wir den hochqualifizierten Kräften nun eine Perspektive geben.“ Für Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi geht sogar „ein Traum in Erfüllung“. Innsbrucks Studierende kommen laut Willi zu 43 Prozent aus dem Ausland, „in der Physik sind es zwei Drittel. Man weiß, dass wir hier auf Weltniveau sind.“Nach „jahrelangen intensiven Verhandlungen“ (Faßmann) investiert der Bund 210 Millionen Euro in den Neubau am Campus Technik West, das Land Tirol schießt drei Millionen an Planungskosten zu.