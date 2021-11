Geisterhäuser am Oberen Stadtplatz in Kufstein verschwinden

Kufstein – Leere Schaufenster gibt es in Kufstein immer wieder. Aber jene in den Gebäuden am Oberen Stadtplatz entlang der Mauer zum Kirchplatz sind aus besonderen Gründen leer. Im Jänner des Vorjahres hatte nämlich ein Statiker Alarm geschlagen: Vier der Gebäude sind einsturzgefährdet, dadurch sei auch Gefahr im Verzug, war die Grundaussage seiner Expertise. Die Geschäfte wurden dann von der Stadt, die gemeinsam mit der Kirche Vermieterin ist, umgehend gesperrt. Seither sind sie gewissermaßen Geisterhäuser und werfen bei manchem Kufsteiner die Frage auf: „Wie geht’s weiter?“